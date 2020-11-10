Основатель паблика Barnaul 22 решил войти в Общественную палату региона

Создатель и руководитель одного из самых крупных пабликов региона Barnaul22 Алексей Куреленок заявил о намерении войти в состав Общественной палаты Алтайского края и совета по развитию регионального туризма. Об этом он написал на своей странице в Instagram. По его словам, решение дает возможность выдвигать и реализовывать свои идеи и проекты.

Одно место в краевой Общественной палате освободилось, когда из ее состава вышел представитель народной дружины "Барнаульская" Владимир Долматов.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле создали совет по развитию туризма при администрации города. В состав нового органа вошли 17 человек. Председателем стал директор Барнаульского зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев, а секретарем – главный специалист отдела по развитию туризма города Александр Терещенко.

Кроме того, в совете значатся Алексей Куреленок, директор Краеведческого музея Наталья Вакалова, гендиректор гостиницы "Барнаул" Сергей Воронов, зампред комитета по делам молодежи Евгения Перфильева и другие.