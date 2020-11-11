В России разработали премиальный электромобиль Monarch

С 10 ноября начался прием заказов на отечественный люксовый электрокар "Монарх". Стоимость новинки составляет около 4,4 млн рублей.

Как сообщает сервис autonews, автомобиль представят в двух версиях: S200 и S400 (цифры в названии отображают мощность силовой установки). Отдача первого варианта электрокара составляет 272 л.с., а второго – 544 л.с. Без подзарядки "Монарх" сможет проехать 400 км, пишет РБК.

В конструкции машины есть элементы из дерева, натуральной кожи и драгоценных металлов. Проект рассчитан на создание 30 таких автомобилей, 10 из которых будут именными. Собран "Монарх" для избранных, где можно заказать себе это отечественное чудо техники – неизвестно.