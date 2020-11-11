В России разработали премиальный электромобиль Monarch

С 10 ноября начался прием заказов на отечественный люксовый электрокар "Монарх". Стоимость новинки составляет около 4,4 млн рублей.
Как сообщает сервис autonews, автомобиль представят в двух версиях: S200 и S400 (цифры в названии отображают мощность силовой установки). Отдача первого варианта электрокара составляет 272 л.с., а второго – 544 л.с. Без подзарядки "Монарх" сможет проехать 400 км, пишет РБК.
В конструкции машины есть элементы из дерева, натуральной кожи и драгоценных металлов. Проект рассчитан на создание 30 таких автомобилей, 10 из которых будут именными. Собран "Монарх" для избранных, где можно заказать себе это отечественное чудо техники – неизвестно.
Комментарии
Цирк в папуасии какой то. Пойду лучше песни директора Роскосмоса послушаю.
А что в этой машине из её составных деталей именно Российское? Болтики? Или может лампочки? И то наврядли . Эх, прoсраливсеполимеры....
я столько не наэкономлю)
вот поищите на просторах ю-туба, из чего из чего же из чего же сделаны наши машины:
РАЗОБРАЛИ НОВУЮ LADA Vesta SW CROSS 2020 CVT - Что такое "мечта" среднего россиянина?
Что значит неизвестно?! У них так то сайт есть. Информация гуглится на раз. Впрочем о чём я, журналистов на амике ведь нет. Как бы то ни было, дело мутное. Ген.дир землями под элитное жилье в Новосибирске банчил, а может и до сих пор.
Судя по картинке какое то убожество
Стоимость новинки составляет около 4,4 млн рублей. Собран "Монарх" для избранных
хахаха
Ждём автомоболь "русский шейх". Раша деградирует очень стремительно
недоношенный Порше Каиен
Те, кто любит говорить что "раша деградирует", может, и являются причиной этого? Если отделяешь себя от страны, ты первый деградант и есть. Вот когда все думают понятием "мы", тогда и рост идет.
Да Вы батенька просто жизнерадостный идиЁт!
Цена на несуществующий российский электрокар Monarch объявлена в 4,5 млн рублей - Газета.Ru
Обыватель предлагает встать в стойло, и не вякать? Жрать, что дают и делать, что говорят? Ну да, ну да...