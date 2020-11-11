"А много ль корова дает молока?" В Алтайском крае назвали лидеров по надоям

Министерство сельского хозяйства Алтайского края составило рейтинг хозяйств с самыми удойными коровами. Перечень отражает показатели за девять месяцев 2020 года.

Лидером стало хозяйство "Урожайное" Советского района, где с одной коровы в среднем надоили 7297 килограммов молока. Второе место досталось хозяйству "Алтай" Заринского района – 7243 кг. Замыкает тройку лидеров агрофирма "Урожай" Зонального района. Там надои составили 7174 кг на корову.

В пятерке лучших также оказались хозяйство "Золотая осень" Алейского района (6847 кг) и СПК "Бурановский" Павловского района (6803 кг).

Как ранее сообщал amic.ru, алтайские фермеры опасаются, что им придется вырезать скот, сократить штат или вообще ликвидировать хозяйства. Причиной тому – новый запрет на вывоз мясной продукции в 52 региона страны.