"Попали в мясорубку". Почему фермеры Алтайского края готовятся массово вырезать скот

Отрасль мясного животноводство в Алтайском крае оказалась под угрозой: фермеры опасаются, что скоро им придется вырезать весь скот, сократить штат или вообще ликвидировать хозяйства. Дело в том, что с августа из Алтайского края запретили вывозить основную часть мясной продукции в 52 региона страны. Компании мясной отрасли в шоке: некоторые организации направляли до 80% товаров за пределы Алтайского края. Из-за этого запрета предприятия уже сократили объемы закупок у фермеров, и цена на мясо резко упала. Такая ситуация способна загнать животноводство региона в тупик, считают участники рынка. Однако пока никто им помочь не может.

Что произошло?

Виноватым во всем оказался ящур (особо опасная болезнь крупно-рогатого скота). Хотя это заболевание, как утверждают фермеры, в Алтайском крае не фиксировали уже более 15 лет, Россельхознадзор России внес наш регион и еще 32 территории страны в список неблагополучных.

В итоге теперь "неблагополучные" регионы не имеют права продавать свою продукцию в "благополучные" территории и за границу. На основании этого Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ) признала Россию страной, свободной от ящура. Этот статус позволяет РФ экспортировать животноводческую продукцию в другие страны.

Как в разговоре с корреспондентом amic.ru фермеры отмечают, что критерии такого деления совершенно не понятны. На сайте Россельхознадзора указывается, что 33 региона России* (в том числе Алтайский край, Республика Алтай и Новосибирская область) образуют пояс: зону, которая отделяет внутренние благополучные районы страны от приграничных регионов, куда может быть занесена болезнь. То есть в "осаде" оказались регионы, граничащие с другими странами. Но, например, соседний для Алтайского края и Новосибирской области Казахстан, где инфекцию выявляли еще несколько лет назад, относится к числу свободных от ящура стран.

"Хозяйства вырезаются"

С 1 августа мясопереработчики Алтайского края могут вывозить из региона в 52 "благополучные" области только блочное мясо (обваленное, снятое с кости, мясо, сформированное в плотные прямоугольные блоки весом до 25 кг, – прим.ред.). А туши, мясо на кости, субпродукты, баранину, а также живой скот – не могут. Самое интересное, что об этом запрете многие алтайские предприниматели до сих пор еще не знают. А те, кто узнали, не могут добиться никаких внятных разъяснений о том, что им теперь делать.

"Сейчас в благополучные регионы России мы не можем вывозить часть продукции, а это серьезные объемы. Но информация расплывчатая, разъяснения по этому вопросу никто не дает", – рассказал amic.ru юрист ООО "Горизонт" Илья Хребков.

Алтайские переработчики рассчитывали, что ситуация станет более ясной после видеоконференции с Федеральной службой по ветеринарии и фитосанитарном надзору. Она состоялась 26 августа 2020 года. На конференции, по информации Хребкова, присутствовали крупные предприятия региона, которые высказывали свое возмущение.

"Единственное, что стало всем понятно: никаких послаблений не будет, все в рамках закона, поэтому все запреты компании обязаны соблюдать", – говорит он.

По его словам, на конференции пояснили, как региона могут работать друг с другом. Отныне из благополучных по ящуру регионов (напомним, таковых 52) можно поставлять абсолютно любую продукцию во все города и села страны, никаких ограничений нет. Также сохраняется сообщение между неблагополучными регионами.

То есть алтайские производители могут сбывать, например, баранину, в соседнюю Новосибирскую область. Но вот вывозить товара из неблагополучного региона в благополучный категорически запрещено.

"Мы сильно страдаем от такого запрета. Сначала ударил коронавирус, поставки мяса, субпродуктов в предприятия общественного питания, садики, школы прекратились. Затем по компаниям ударила засуха, возникли сложности с закупкой кормов. Теперь еще и ящур. Все это делает отрасль неперспективной и неинтересной для бизнеса. Сейчас от хозяйств края поступают запросы на массовую сдачу поголовья на мясо. То есть хозяйства вырезаются. Цена на мясо упало. И чтобы восстановить поголовье, нужен ни один год", – говорит Илья Хребков.

Было низкорентабельно, стало убыточно

Пустить хозяйство "под нож" уже задумался и руководитель "Алтайской продовольственной компании", председатель Союза (крестьянских) фермерских формирований Алтайского края Александр Балаков. Он считает, что регион попал в число неблагополучных несправедливо, беспричинно, безобоснованно.

"Я знаю только одно: у нас никакого ящура нет, но вся эта ситуация повлияла на снижение цены на мясо. Для меня ситуация непонятная. Почему мы неблагополучные? Где у нас вспышки заболевания? Мы граничим с Казахстаном, он признан благополучный, мы – нет. Как это так? Ведь теперь целая отрасль попадает в такую мясорубку. Все развивались, строили дворы, заготавливали корма и вдруг такое", – отмечает он.

По его словам, мясное скотоводство – и так одно из самых низкорентабельных сфер сельского хозяйства. Теперь отрасль становится вообще убыточной. Балаков отмечает, что уже сейчас компании сдают мясо ниже себестоимости.

"На сегодняшний день мы теряем более 20 рублей с килограмма. Возможно, у каких-то хозяйств и больше. Рентабельность по мясу колеблется на уровне 2-6% при ценах, которые были до это ситуации. Что такое 20 рублей? Это минус 20% рентабельности. Получается, мы продаем ниже себестоимости. Сейчас перед нами стоит вопрос: "А есть ли смысл заниматься этим дальше или нет?". Мясное животноводство становится невыгодным, нерентабельным", – считает Александр Балаков.

Закупочная цена на мясо в августе, по его словам, упала по двум причинам. Во-первых, сказалась сезонность: в преддверии учебного года многие частники начинают сдавать продукцию, чтобы собрать детей в школу. Во-вторых, из-за запрета хозяйства и переработчики потеряли большую часть клиентов.

"Переработчики, которые не могут поставлять продукцию, снижают объемы закупок. Им просто не нужны огромные объемы мяса, которое они не смогут продать. Кроме того, часто в Алтайском крае мясо закупали скупщики из других регионов. Они сами приезжали, отгружали с наших комбинатов. Вот, например, Кемеровская область. Кемеровчане активно скупали у нас мясо. Но регион попал в число благополучных, и они уже не едут. Упало количество покупателей, падает спрос, падает цена", – говорит Балаков.

В 2019 году переработкой мяса занималось 347 компании Алтайского края, производство мяса и субпродуктов убойных животных составило 30,7 тыс. тонн. Продукция отгружается в российские регионы, а также в Казахстан, Вьетнам и Гонконг.

Помимо того, что компании потеряли часть клиентов, они срывают контракты. Многие компании связаны договорами с покупателями из благополучных регионов и должны поставлять им туши животных. Но из-за запрета делать этого не могут. Александр Балаков не исключает, что за срывом поставок последуют и штрафные санкции

"Понятно, что ситуация форс-мажорная. Но как она будет решаться, пока неизвестно", – говорит Александр Балаков.

О том, чтобы вырезать весть скот, задумался и фермер Василий из Курьинского района. Говорит, от такого решения его останавливает только одно: он уже закупил на всю зиму корм для скота, отдав в три раза больше, чем в прошлом году.

"Если я вырежу все 200 голов, корм просто пропадает. Это огромные деньги. Мы держим людей, которые занимаются выращиванием скота, ухаживают за ним, лечат. Это сложная работа, непростая сфера, поддержки минимум. И теперь нас фактически подталкивают к тому, чтобы мы покинули эту отрасль", – говорит Василий.

Однако некоторые фермеры оказались не в курсе такого запрета. Например, руководитель АКХ "Ануйское" (Петропавловский район) Владимир Никифоров.

"Мы продаем живот скот за пределы Алтайского края, в том числе и Казахстан. Кто там что придумал, не знаю", – отметил он.

А есть ли выход?

Снять или смягчить ограничения на вывоз мясной продукции из Алтайского края в благополучные регионы страны невозможно, отметили в региональном управлении по ветеринарии. В ответ на запрос amic.ru в ведомстве пояснили: изменить статус региона может только МЭБ. Такую процедуру она проводит крайне редко.

"Присвоение странам-членам МЭБ статусов по заразным болезням животных происходит один раз в год на Генеральной сессии Делегатов МЭБ", – отметили в управлении.

Сейчас Россельхознадзор России готовит МЭБ обращение, в котором изменил статус ряда регионов на благополучные по ящуру, в том числе и Алтайского края. Но даже если решение будет положительным, МЭБ вынесет его лишь в мае 2021 года. До этого времени все запреты будут сохранены.

Управление по ветеринарии Алтайского края советует фермерам и мясопереработчикам лишь одно: сменить профиль. Например, производить только блочное мясо. В таком случае они смогут продавать продукцию во все регионы. Однако компании отмечают: для многих это просто невозможно.

"Чтобы производить блочное мясо, нужно оборудование. У нас – простых фермерских хозяйств, где построены только коровники – его нет. И денег, чтобы купить, тоже. Разве это выход? Это какие-то насмешки", – возмущается фермер Василий.

Однако алтайские переработчики отпускать ситуацию на самотек не намерены: компания "Горизонт" подготовила жалобу в генеральную прокуратуру с просьбой "провести проверку законности принятия соответствующих нормативно-правовых и правовых актов в отношении признания Алтайского края, как "неблагополучного" региона". Организация также составила и открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Оба документа направят адресатам уже в ближайшие дни – как только завершат сбор подписей среди предприятий отрасли. В компании уверены: только таким образом можно привлечь внимание к проблеме и избежать проблем у предприятий.

Справка: чем опасен ящур

Ящур – острое вирусное заболевание, которое чаще всего поражает крупный рогатый скот, реже свиней, овец и коз. Заболевание опасно в первую очередь для животных: оно обычно приводит к падежу молодняка (смертность – 80-100%) и взрослого скота (смертность – 40-90%). Но даже если животное не погибло, то после выздоровления могут заразить здоровых особей. Заболевание также сказывается на продуктивности КРС. Уменьшаются надои, животные медленно набирает вес, ухудшается качество мяса.

Заболевших ящуром коров и быков нередко отправляют на убой, чтобы предупредить заражение всего стада, а предприятия и даже населенные пункты, в которых они находятся, закрывают на карантин. Человек может заразиться ящуром от больного животного, но вот передать инфекцию другому человеку – нет. Кроме того, у людей болезнь легко лечится, а летальность практически равна нулю.

В неблагоприятную зону по ящуру вошли следующие территории субъектов Российской Федерации: город Севастополь, Амурская, Астраханская, Волгоградская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, Республики Алтай, Адыгея, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия – Алания, Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Еврейская автономная область.