Дождь, мокрый снег, сильный ветер. В Алтайском крае сохранится неблагоприятная погода

12 и 13 ноября в Алтайском крае сохранятся неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, сильный ветер и гололедные явления.

Как передает региональный Гидрометцентр, в ночь с 11 на 12 ноября температура опустится до -4°С. Временами осадки в виде мокрого снега, по югу – с дождем. Местами гололед. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Днем 12 ноября ветер станет слабее, до 3-8 м/c с порывами до 14 м/с, однако в предгорных районах возможны сильные осадки.

К ночи 13 ноября синоптики ожидают установления постоянного снежного покрова. Юго-западный ветер вновь усилится – до 10-15 м/с с порывами до 24 м/с. Температура понизится до -2...-7°С.