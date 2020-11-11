Умер футбольный арбитр из Барнаула Александр Меньчиков

9 ноября ушел из жизни футбольный арбитр из Барнаула Александр Меньчиков. Ему было 67 лет.

По информации Барнаульской городской федерации футбола, Александр Павлович лежал в больнице с двухсторонним воспалением легких.

"В качестве судьи Меньчиков выступал на матчах чемпионов СССР и России по футболу в первой и второй лигах с 1977 по 1997 год, а потом несколько лет был их инспектором. Много раз был главным судьей различных краевых соревнований. Судьей же республиканской категории он стал еще в 1977 году", – пишет сообщество "Инцидент Барнаул".

Ранее amic.ru сообщал о том, что умер депутат Каменского городского совета Виктор Ноздрин. Ему был 61 год.