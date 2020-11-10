Умер бывший лидер "Единой России" в Камне-на-Оби

Умер депутат Каменского городского совета Виктор Ноздрин. Ему был 61 год.

"Виктор Николаевич, будучи депутатом, откликался на беды и чаяния каменцев. Старался решать проблемы своих избирателей, настойчиво обращаясь во все ветви власти, – пишут "Каменские известия". – Его волновали холод в квартирах жителей, ямы на дорогах, благоустройство города. Он очень серьезно относился к своей депутатской деятельности, вносил свои предложения в проекты решений, регулярно проводил прием граждан".

По информации "Банкфакса", незадолго до смерти политика госпитализировали в Каменскую ЦРБ с коронавирусом.

Дату траурной церемонии пока не называют. В городском совете выразили желание оказать финансовую поддержку для организации похорон.

Ноздрин много лет руководил каменским отделением "Единой России". Его полномочия прекратил президиум политсовета партии в середине декабря 2019 года, причем с формулировкой "за нарушение положений устава партии и невыполнение распоряжения президиума".