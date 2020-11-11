Президент Азербайджана заявил о победе в войне за Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах. Он добавил, что Азербайджан проведет оценку ущерба в регионе и потребует компенсации от Армении.

"Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель", – сказал Алиев.

Он считает, что история многолетнего конфликта закончилась, пишет "Лента".

Ранее amic.ru сообщал о том, что Минобороны России информировало о том, что российский военный вертолет потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что воздушное судно сбили со стороны Нахичевани.