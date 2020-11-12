В ВОЗ рассказали, как отличить коронавирус от гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила, по каким симптомам можно отличить коронавирусную инфекцию от гриппа, сообщает РИА Новости.

"COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость, – уточнили в ВОЗ. – Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка".

В организации также обратили внимание, что тяжелой форме коронавируса свойственны температура выше 38 градусов, постоянная боль или давление в груди, одышка и потеря аппетита.

В таких случаях обязательно следует обратиться к врачам. Промедление несет особую опасность для пенсионеров, беременных, детей до пяти лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Ранее amic.ru писал, что эксперты назвали один из наименее известных симптомов коронавируса. Это заложенность ушей. Турецкие исследователи выявили временные проблемы со слухом у 18% больных коронавирусной инфекцией, причем две трети из них болели в легкой форме.