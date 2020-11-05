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Новости

Эксперты назвали малоизвестный симптом коронавируса

, ИА "Амител"
В Роспотребнадзоре утверждают, что он "не такой уж и редкий"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Заложенность ушей – один из наименее известных симптомов коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Это "не такой уж и редкий симптом COVID-19", утверждает эксперт. Так, турецкие исследователи выявили временные проблемы со слухом у 18% больных коронавирусной инфекцией, причем две трети из них болели в легкой форме.

Вместе с тем, по словам Пшеничной, аналогичная картина может наблюдаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит несколько дней, нужно сразу обратиться к врачу-отоларингологу, подчеркнула специалист.

Ранее amic.ru объясняли, почему распространенным симптомом ковида называют потерю обоняния. Кстати, она может быть признаком как минимум пяти заболеваний.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.11.2020 08:02
- гость -

Ну тогда я с 80х годов болею каждый год короной)))

5.11.2020 09:54
- гость -

Все верно. Болела и вместе с отсутствием обоняния закладывало уши как в самолете

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