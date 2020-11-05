Эксперты назвали малоизвестный симптом коронавируса

Заложенность ушей – один из наименее известных симптомов коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Это "не такой уж и редкий симптом COVID-19", утверждает эксперт. Так, турецкие исследователи выявили временные проблемы со слухом у 18% больных коронавирусной инфекцией, причем две трети из них болели в легкой форме.

Вместе с тем, по словам Пшеничной, аналогичная картина может наблюдаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит несколько дней, нужно сразу обратиться к врачу-отоларингологу, подчеркнула специалист.

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