Александр Соболев заявил, что "Динамо-Барнаул" не заслужило компенсации за его переход

Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев не согласен с тем, что барнаульское "Динамо" заслужило "условные 20 млн" за его переход. Об этом сообщает sport24.ru.

По словам футболиста, поездки на соревнования, бутсы, аренду зала и даже мячи приходилось оплачивать родителям. За что он им очень благодарен. Соболев признателен и тренеру, который его воспитал. Но роль клуба в этом процессе явно преувеличена, уверен спортсмен.

"Сейчас мне звонит тренер, который вел меня с детства, и говорит: "У нас закончились мячи. Вышли, пожалуйста". Я выслал. И точно так же в детстве мячи высылали Яркин, Щербаков, Старков – пацаны, которые в свое время там играли, – констатировал Соболев. – Повторю: аренду залов, экипировку, игровую форму, бутсы – все это оплачивали родители. Соревнования, проживание, питание, поезд, самолет – тоже родители".

По его словам, клуб не помогал даже в ситуациях, когда у родственников не было денег на оплату поездок на турниры. Чтобы не терять важных игроков, приходилось складываться родителям остальных юных футболистов.

"У меня была ситуация, когда у родителей одного парня не было денег – и все скидывались, чтобы ему оплатить поездку в Новороссийск на турнир. Это стоило примерно 30 тысяч, – заявил футболист. – Такие клубы, как "Спартак", "Краснодар", они дают детям все условия. А какие условия создавало и создает "Динамо-Барнаул?"

Ранее amic.ru писал, что московский "Спартак" подтвердил намерение выплатить барнаульскому "Динамо" 1,8 млн рублей за воспитание нападающего Александра Соболева.

Правда, сумма эта может вырасти до 5,2 млн рублей, если юристы барнаульского клуба смогут доказать, что ООО ФК "Динамо-Барнаул" и АНО ПФК "Динамо-Барнаул" – это одна и та же организация.

Дело в том, в 2014 году случилась реорганизация клуба. Соболев же успел потренироваться в системе "Динамо" как до, так и после этого события.

Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Минувшей зимой он перешел в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".