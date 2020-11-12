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Александр Соболев заявил, что "Динамо-Барнаул" не заслужило компенсации за его переход

, ИА "Амител"
Футболист объяснил позицию тем, что все расходы оплачивали родители, а не клуб
Александр Соболев / Фото: foot.life

Александр Соболев / Фото: foot.life

Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев не согласен с тем, что барнаульское "Динамо" заслужило "условные 20 млн" за его переход. Об этом сообщает sport24.ru.

По словам футболиста, поездки на соревнования, бутсы, аренду зала и даже мячи приходилось оплачивать родителям. За что он им очень благодарен. Соболев признателен и тренеру, который его воспитал. Но роль клуба в этом процессе явно преувеличена, уверен спортсмен.

"Сейчас мне звонит тренер, который вел меня с детства, и говорит: "У нас закончились мячи. Вышли, пожалуйста". Я выслал. И точно так же в детстве мячи высылали Яркин, Щербаков, Старков – пацаны, которые в свое время там играли, – констатировал Соболев. – Повторю: аренду залов, экипировку, игровую форму, бутсы – все это оплачивали родители. Соревнования, проживание, питание, поезд, самолет – тоже родители".

По его словам, клуб не помогал даже в ситуациях, когда у родственников не было денег на оплату поездок на турниры. Чтобы не терять важных игроков, приходилось складываться родителям остальных юных футболистов.

"У меня была ситуация, когда у родителей одного парня не было денег – и все скидывались, чтобы ему оплатить поездку в Новороссийск на турнир. Это стоило примерно 30 тысяч, – заявил футболист. – Такие клубы, как "Спартак", "Краснодар", они дают детям все условия. А какие условия создавало и создает "Динамо-Барнаул?"

Ранее amic.ru писал, что московский "Спартак" подтвердил намерение выплатить барнаульскому "Динамо" 1,8 млн рублей за воспитание нападающего Александра Соболева.

Правда, сумма эта может вырасти до 5,2 млн рублей, если юристы барнаульского клуба смогут доказать, что ООО ФК "Динамо-Барнаул" и АНО ПФК "Динамо-Барнаул" – это одна и та же организация.

Дело в том, в 2014 году случилась реорганизация клуба. Соболев же успел потренироваться в системе "Динамо" как до, так и после этого события.

Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Минувшей зимой он перешел в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.11.2020 10:58
- гость -

Всё правильно, по делу сказал.

12.11.2020 11:01
- гость -

Зря он так, клуб будет платить не он...

12.11.2020 11:06
Гость

Обсолютно согласен , одна вывеска торчит и все , остальное родители и спонсоры .

12.11.2020 11:43
несупергерой

12.11.2020 11:06
Гость
Обсолютно согласен , одна вывеска торчит и все , остальное родители и спонсоры .
----------
Юное поколение радует своим слогом. Чувствуется влияние Пушкина и Толстого

12.11.2020 11:47
- гость -

Ещё и тренерам ежемесячно доплачивают родители

Забыл Саня сказать

12.11.2020 12:03
- гость -

11:43
несупергерой
Юное поколение радует своим слогом. Чувствуется влияние Пушкина и Толстого
--------------
Его дело мяч пинать, а ты можешь и дальше упражняться в изящной словесности, нищеброд.

12.11.2020 12:57
Гость

Его дело мяч пинать, а ты можешь и дальше упражняться в изящной словесности, нищеброд.
——-
Аналитик вы наш с тремя классами, сказанное относилось не к футболисту, а к комментатору, а именно к его неподражаемому слову «обсолютно»; это слово «абсолютно» пишется через «а», через «о» его пишут только малообразованные люди

12.11.2020 13:18
- гость -

12-57

зря вы так, у нас весь алтайский спорткомитет абсолютно через "о" пишет

12.11.2020 13:39
- гость -

Деньги не клубу надо, а на строительство спортивных объектов в крае, только все равно растащат их. Сказал все правильно.

12.11.2020 13:40
- гость -

Бессовестные чванливые лживые наглецы. Тренеры на них время тратят, душу вкладывают, а они стоимостью трусов все оценивают. Такого если европейский гранд поманит, то сбежит, нарушив все конрактные обязательства.

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