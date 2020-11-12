Обгоревший труп мужчины нашли в лесу под Бийском

Под Бийском в лесу обнаружили обгоревший труп мужчины, сообщает паблик Barnaul 22 со ссылкой на полицию наукограда.

Как отмечается, изувеченное пламенем тело нашли во время тушения лесного пожара у поселка Первомайского. Известно, что мужчина уехал в лес на велосипеде, при себе у него был пакет с замороженной викторией.

Однако личность погибшего еще не установлена. Правоохранители также разыскивают родственников.

Всех, кто располагает сведениями о мужчине, просят позвонить в полицию по номерам: 8 (3854) 328-543, 02.

Ранее в Алтайском крае четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик получили ожоги при пожаре в частном доме.