В Алтайском крае третий день ищут пропавшего подростка

В райцентре Завьяловского района пропал 17-летний подросток. Его местонахождение неизвестно с 9 ноября, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы несовершеннолетнего: рост 175 см, худой, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения на нем была темно-синяя куртка, темно-синие брюки и темные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении юноши, просят сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Для помощи в поисках можно связаться с инфоргом отряда по номеру 8-913-218-36-81.

Как ранее сообщал amic.ru, 11 октября в Барнауле пропал 14-летний подросток. Ребенка нашли живым. Где он находился до обнаружения – не уточняется.