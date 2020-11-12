В "Динамо-Барнаул" ответили на критику Александра Соболева

Пресс-служба "Динамо-Барнаул" ответила на критику своего воспитанника Александра Соболева, который усомнился в том, что клуб заслуживает крупную компенсацию за его обучение.

В команде подчеркнули, что игрок "забыл про реальную футбольную жизнь в Барнауле", если сравнивает возможности академии московского "Спартака" и барнаульской школы "Динамо".

"В 2020 году бюджет спортивной школы "Динамо" составляет около 13 млн рублей, из которых порядка 75% идет на заработную плату тренерскому и административному составу, в том числе и тренеру Александру Николаевичу Горбунову, который вел Соболева с малых лет, – констатировали в клубе. – Игровая форма и инвентарь для проведения тренировочных занятий приобретается в основном за счет партнеров "Динамо" и родителей".

Кроме того, клуб и спортшкола берут на себя оплату аренды зала (около 2 млн рублей) и обеспечивают участие молодых футболистов в городских, краевых и обязательных всероссийских соревнованиях.

"Участие в иных турнирах – это решение родителей и тренера, которые сопоставляют необходимость участия и финансовые затраты", – констатировали в "Динамо".

В команде уточнили, что компенсация за воспитание спортсмена составит 1,8 млн рублей, а не 20 млн, о которых заявил Соболев.

"Деньги необходимы спортивной школе, здание которой разваливается на глазах – в аварийном состоянии находится спортивный зал, раздевалки спортсменов и третий этаж здания. Срочно требуется новый автобус", – пояснили в клубе.

Соболеву пожелали "сосредоточиться на выступлениях в национальной команде и московском "Спартаке" и "быть объективнее в публичных выступлениях".

Ранее amic.ru писал, что Александр Соболев не согласен с тем, что барнаульское "Динамо" заслужило "условные 20 млн" за его переход. По словам футболиста, роль клуба в процессе его воспитания явно преувеличена, так как поездки на соревнования, бутсы, аренду зала и даже мячи приходилось оплачивать родителям.