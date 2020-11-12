Россия ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального

Россия ввела ответные санкции против Евросоюза из-за принятых против российских чиновников мер в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными, – цитирует слова министра иностранных дел РИА Новости. – Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам".

Напомним, 14 октября в Европейском союзе согласовали санкционный список из-за инцидента с российским политиком Алексеем Навальным. Помимо Меняйло, в него попали замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Кроме того, под санкции попадает институт ГосНИИОХТ, где якобы разрабатывали отравляющее вещество "Новичок".