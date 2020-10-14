В ЕС согласовали санкционный список по Навальному

Постпреды ЕС согласовали санкционный список в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что послы достигли договоренности по персональному списку рестрикций за отравление Навального. В него вошли около пяти человек, фамилии будут позднее опубликованы в Официальном журнале ЕС", – сказано в сообщении.

Список был сокращен. Изначально санкции планировали ввести против девяти человек.

Фигурантам будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в странах сообщества будут заморожены. Впоследствии срок действия санкций может быть продлен.