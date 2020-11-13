Резкий скачок смертности зафиксировали в Алтайском крае

Аномально высокое количество смертей в Алтайском крае зафиксировали в октябре, следует из данных, опубликованных на сайте регионального управления юстиции.

В сравнении с октябрем прошлого года этот показатель вырос на 62,1% – с 2861 до 4637 случаев. При этом рождаемость изменилась совсем незначительно, достигнув 1657 (на 178 меньше, чем годом ранее).

Примечательно, что всплеск смертности характерен именно для октября. Так, за первые 10 месяцев количество смертей в регионе составило 28 924, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее amic.ru писал, что естественная убыль населения в Барнауле с января по сентябрь 2020 года выросла почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.