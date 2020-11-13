Резкий скачок смертности зафиксировали в Алтайском крае

Аномально высокое количество смертей в Алтайском крае зафиксировали в октябре, следует из данных, опубликованных на сайте регионального управления юстиции.
В сравнении с октябрем прошлого года этот показатель вырос на 62,1% – с 2861 до 4637 случаев. При этом рождаемость изменилась совсем незначительно, достигнув 1657 (на 178 меньше, чем годом ранее).
Примечательно, что всплеск смертности характерен именно для октября. Так, за первые 10 месяцев количество смертей в регионе составило 28 924, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее amic.ru писал, что естественная убыль населения в Барнауле с января по сентябрь 2020 года выросла почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.
Комментарии
А какой результат должен быть если нормальную медпомощь не оказывать полгода, а дальше больше будет.
Указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
В соответствии с приказом временно приостановлено проведение плановой госпитализации пациентов, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих...
К врачу не попасть, лекарств в аптеках нет. Не удивительно, что народ мрёт. Не пора ли нашим красноярским управленцам собрать вещи и свалить из нашего края?
13.11.2020 07:07
- гость -
То есть вы это связываете именно с отсутствием плановой помощи? И не связываете с примерно таким же в процентом отношении увеличением заболеванием коронавирусом?
Ноябрь тоже покажет +30 .. +50% избыточной смертности, в декабре уже будет в диапазоне +10 .. +30%
Берегите стариков...
Ноябрь тоже покажет +30 .. +50% избыточной смертности, в декабре уже будет в диапазоне +10 .. +30%
Ещё один сказочный предсказатель-вангователь?
Это у нас народ такой - государство для него и медицину оптимизировало, и маркировку лекарств (да и всех товаров) вовремя ввело, налоги и пенсионный возраст повысило... А они все мрут и мрут, неблагодарные.
Прочтите план Даллеса 1945.
Прочтите план Даллеса 1945.
Нам и плана Путина хватает.
13.11.2020 07:29
- гость -
Ещё один сказочный предсказатель-вангователь?
Сугубо логика и наблюдения.
Я осторожно писал в октябре о том что по итогам месяца будет избыточная смертность около 50%. Не ошибся, к сожалению. Но меня паникером обзывали тогда
13.11.2020 07:37
- гость -
,,Прочтите план Даллеса 1945."©
ага,ага- Даллес придумал коронавирус в 2020 году.
и повышение пенсионного возраста.
Только за прошедшую неделю трое знакомых мужиков в возрасте 50+ ушли в мир иной от "загадочной" пневмонии, которая официально не признана ковидной. Не переживайте чиновники придумают, как оправдать смертность.
А за искажение статистики и замалчивание реальных цифр, за бездействие по организации противоэпидемических мероприятий, за неготовность системы здравоохранения - КТО ОТВЕТИТ???
Ещё в июне-июле было понятно, что в связи с ослаблением ограничений, с началом турсезона и началом учебного года, в сентябре-октябре будет вспышка коронавируса. Об этом много писали, предупреждали на всех уровнях. Но наш Виктор Красноярский почему-то ничего не предпринимал, его тонкоголосый дружок тоже сидел на заднем месте ровно. Не делалось ничего! Именно тогда, летом нужно было готовить койки в Посуда-центрах, формировать запас медикаментов. А теперь отпустил бороду и разводит руками... Почти 2000 смертей за октябрь на его совести!!!
Во всех регионах одно и тоже.
Все проходят через пик избыточной смертности.
Только где-то это +20% на несколько месяцев, а где-то +60 на два.
Зависит от подготовки.
Алтайский край сейчас переваливает через пик, большинство уже переболели. Число вызовов Скорой уже значительно снизилось, через пару недель и свободных коек станет больше
13.11.2020 08:14
- гость -
Ты мой кумир!
Во всех регионах. Кроме одного. Там ещё мер - Собянин
Вообще-то построенный под Москвой ковидный госпиталь несколько месяцев стоял пустой.И только сейчас во время осеннего пика он начал заполняться.
затягивают с оказанием помощи до последнего, а потом ручками разводят
счас на пресс-конференции все объяснят
Минздрав АК своевременно принял все необходимые решения. Не трогайте попова и томенку! Они молодцы, и у НИХ всё хорошо. На остальных им пофиг
Есть ещё две реформаторши: Вахлова и Белоцкая, им тоже огромное спасибо за развал и бардак в здравоохранении.
ну вот вам и более точные данные о пандемии ... можно смело прибавлять в 15 умершим в день от ковида еще 60% А \ЭТО УЖЕ 25 смертей в день.... в АЛТАЙСКОМ КРАЕ....МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ ПОРА УХОДИТЬ В ОТСТАВКУ САМЫМ ВАЖНЫМ САМЫМ ГЛАВНЫМ КОТОРЫЕ СЕЙЧАС РЕШАЮТ КАК ЖЕ НАМ ВСЕМ ТУТ НЕ ЛЕЧЬ КОСТЯМИ?
Ковид, не ковид - людей лечить нужно. Читал, что кому-то лёгкие порожённые легкие пересадили, чел 116 дней на вентиляции лёгких лежал. Выжил. А у нас тупо лекарств в аптеках нет...
Первым должен пойти тот который назначил нам красноярского гасторбайтера