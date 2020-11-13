Барнаульцы вновь рассказывают об огромных очередях в ГИБДД

Жители Барнаула рассказывают об огромных очередях в ГИБДД. Люди тщетно пытаются поставить машины на учет.
"Некоторые приходят уже несколько дней подряд и безуспешно. Люди составляют список живой очереди, но утром он обновляется. В очереди накаленная обстановка, люди ругаются друг с другом и грозят пойти в рукопашную", – рассказал подписчик сообщества "Инцидент Барнаул".
Из-за проблем с подачей заявления на сайте "Госуслуги" людям приходится стоять в живой очереди. В ГИБДД при этом отмечают, что все желающие получили талоны на оказание государственных услуг в назначенное время, а очереди возникают из-за "ковидных" ограничений.
Ранее amic.ru уже писал о жалобах барнаульцев на очереди в ГИБДД. Из-за технических неполадок на "Госуслугах" автомобилистам приходилось самостоятельно посещать ведомство.
Комментарии
Да нифига подобного, проблема в том что сайт ГИБДД падает.
13.11.2020 13:09
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Поясни для непросвещенных. Что значит падает сайт?
У сбера есть приложение. Установил и пользуйся. Почему нет программы к рег. Транспорта. Это мелочевка по сравнению со сбером.
Паралич власти. Давно пора выяснить - кто бенефициар этой ситуации, кто организует очереди и получает дивиденды! А ежели выяснится что таковых нет - увольнения!!!
Там где очереди нужно выганять руководителей.
Все так и есть, очереди, люди злые, рук-во ГИБДД ничего не делает, сам машину не смог поставить с 22.10. Бардак!
13.11.2020 13:54
- гость -
А неумеющих грамотно писать нужно выгАнять из сети.
им что удовольствие это доставляет, людей лбами сталкивать?
Да увольте начальника ГиБДД города вместе с замом отвечающим за рег действия и на год ситуация изменится. В электронной очереди мертвых душ набивают.
Записался через госуслуги, в указаное время поставил. Но народу действительно много.
30 сентября записался через госулуги. Запись была через 1,5 месяца. Через 1,5 месяца за 10 минут до приема приехал, зашел и поставил на учет. По закону в течении 10 дней надо НЕ поставить машину на учет, а подать Заявление о регистрации. Что вы собственно и делаете на портале госуслуг в первые дни и вам приходить ответ - что заявление зарегистрировано. Всё профит. Зачем ночами стоять и создавать вот этот идиотизм совковый?