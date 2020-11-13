Барнаульцы вновь рассказывают об огромных очередях в ГИБДД

Жители Барнаула рассказывают об огромных очередях в ГИБДД. Люди тщетно пытаются поставить машины на учет.

"Некоторые приходят уже несколько дней подряд и безуспешно. Люди составляют список живой очереди, но утром он обновляется. В очереди накаленная обстановка, люди ругаются друг с другом и грозят пойти в рукопашную", – рассказал подписчик сообщества "Инцидент Барнаул".

Из-за проблем с подачей заявления на сайте "Госуслуги" людям приходится стоять в живой очереди. В ГИБДД при этом отмечают, что все желающие получили талоны на оказание государственных услуг в назначенное время, а очереди возникают из-за "ковидных" ограничений.

Ранее amic.ru уже писал о жалобах барнаульцев на очереди в ГИБДД. Из-за технических неполадок на "Госуслугах" автомобилистам приходилось самостоятельно посещать ведомство.