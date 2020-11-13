Холодильник для хранения трупов установили у больницы в Барнауле

Хранилище для трупов установили возле больницы № 11 на улице Малахова в Барнауле. Рефрижератор рассчитан на 27 мест.

"Сейчас там монтируют полки и подключают коммуникации. Часто родственники не могут забрать тело: кто-то далеко живет, а кто-то сам болеет, в госпитале", – пишет "Толк" со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве объяснили, что в этом холодильнике будут храниться именно тела, которые по тем или иным причинам не могут забрать. Установка рефрижератора позволит разгрузить основной морг больницы № 11 и оперативнее проводить вскрытие умерших пациентов ковидного госпиталя.

Ранее в социальных сетях появился ролик из больницы, в котором видны тела, разбросанные по окровавленному полу. В региональном Минздраве заверили, что к Алтайскому краю запись не имеет никакого отношения.