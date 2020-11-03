Алтайский Минздрав прокомментировал жуткое видео с трупами

Шокирующая видеозапись с окровавленным полом и множеством трупов, которую рассылали в мессенджере WhatsApp, не имеет никакого отношения к Алтайскому краю, заверили в региональном Министерстве здравоохранения.
"Среди жителей края распространяется видео с жуткой картиной из ковидного морга. Видео не имеет отношения к нашему региону, об этом говорит внешний вид морга", – процитировали позицию краевого Минздрава в Telegram-канале "Ленина, 59".
Стоит отметить, что ранее заретушированные скриншоты из видео опубликовали в нескольких группах в социальных сетях и СМИ.
Некоторые из авторов говорили о том, что осуществлявшие рассылку люди говорили о кадрах, как о происходящем в регионе. Эти сведения не соответствуют действительности, следует из позиции Минздрава Алтайского края.
Ранее в социальных сетях появился другой ролик со скоплением трупов в подвале горбольницы №12 в Барнауле. Его автор утверждает, что видео снято 17 октября. В региональном Минздраве подтвердили подлинность видео, уточнив, что в медучреждении с 10 сентября функционирует ковидный госпиталь.
По оценке чиновников министерства, такая ситуация возникла по нескольким причинам. В их числе – увеличение количества смертей, причем во всех случаях необходимо было делать вскрытие, и дефицит патологоанатомов, которые должны этим заниматься.
Комментарии
А откуда это берётся? Обама в Голливуде снимает?
"Не, не наше". В этот раз решили отказаться.
мне вот интересно кто так откровенно хайпует, выкладывая такие публикации. и народ то верит, ведь если плохо то сразу мы
Полная неспособность вождя и его клики к противодействию коронавирусу...
3.11.2020 08:21
Саня
Очерняют Россиюшку?
Зачем народу принимать что-то на веру, когда он прекрасно понимает как обстоят дела в стране. Народ ведь таскается по больницам в многочасовых очередях для открытия больничного, мечется по аптекам в поисках лекарств. Ему не надо не во что верить, он и так прекрасно понимает, где правда, а где ложь.
так это в России или нет?
На Африку не похоже.
ЗАГсы теперь и по воскресеньям будут выдавать свидетельства о смерти-неужели вы думаете,что +10 умерших в крае(!!!) за сутки могут парализовать работу моргов и загсов? Я что-то не верю. Или заблуждаюсь?
Вы с дуба что ли рухнули? Так всегда в моргах было и кровища и трупы...
Кто был в моргах Алтайского края, тот знает, что они выглядят не так! Где-то в другом регионе снято.
Не припоминаю такого количества трупов и крови в моргах. Лечфак 1993.
Когда это в наших моргах валялись трупы в крови?И в каком морге?Даже в морге на молодежке,все всегда было аккуратно.
Диванные знатоки всего на свете теперь извинятся? Хотя о чем это я...
Ну. И как правило, пьяный в говно патологоанатом. Приедешь за ним на труп ехать, хрен достучишься. Пока девчонки там работали , хоть порядок был. Потом уехали в столицу и фсьо...бардачина.
Интересно другое, очевидно что люди в панике, любое СМИ пишет ужасы про вирусы ежедневно, по несколько новостей за день - умерли, заболели, без помощи, без медикаментов, трупы, смерть! Зачем? Кроме паники эту ни к чему не приводит, кому нужна паника?
3.11.2020 10:11
- гость -
Пусть сначала Путин извинится за оценку эффективности российской медицины и усатое трепло Пескова уволит, а для продолжения, сам подаст в отставку.
Информация панику у вас вызывает? смотрите российское тв, там все хорошо. Престарелый царь не видит что он голый и радуется как хорошо он всех обманывает