Алтайский Минздрав прокомментировал жуткое видео с трупами

Шокирующая видеозапись с окровавленным полом и множеством трупов, которую рассылали в мессенджере WhatsApp, не имеет никакого отношения к Алтайскому краю, заверили в региональном Министерстве здравоохранения.

"Среди жителей края распространяется видео с жуткой картиной из ковидного морга. Видео не имеет отношения к нашему региону, об этом говорит внешний вид морга", – процитировали позицию краевого Минздрава в Telegram-канале "Ленина, 59".

Стоит отметить, что ранее заретушированные скриншоты из видео опубликовали в нескольких группах в социальных сетях и СМИ.

Некоторые из авторов говорили о том, что осуществлявшие рассылку люди говорили о кадрах, как о происходящем в регионе. Эти сведения не соответствуют действительности, следует из позиции Минздрава Алтайского края.

Ранее в социальных сетях появился другой ролик со скоплением трупов в подвале горбольницы №12 в Барнауле. Его автор утверждает, что видео снято 17 октября. В региональном Минздраве подтвердили подлинность видео, уточнив, что в медучреждении с 10 сентября функционирует ковидный госпиталь.

По оценке чиновников министерства, такая ситуация возникла по нескольким причинам. В их числе – увеличение количества смертей, причем во всех случаях необходимо было делать вскрытие, и дефицит патологоанатомов, которые должны этим заниматься.