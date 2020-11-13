Анастасия Заворотнюк намерена вернуться к актерской работе

Певица Анна Калашникова рассказала, что в состоянии Анастасии Заворотнюк наблюдается позитивная динамика. По ее словам, актриса радуется каждому новому дню и собирается вернуться на сцену.

При этом Заворотнюк еще ждет реабилитация после болезни. Как отметила Калашникова в разговоре с "Собеседником", сейчас родные актрисы делают все, что оградить ее от волнений и стрессов. При этом сама Заворотнюк ведет затворнический образ жизни, потому что после болезни "выглядит не так, как прежде".

Как уже сообщал amic.ru, в апреле 2020 года Заворотнюк выписали из больницы с диагнозом глиобластома (рак головного мозга). Сейчас актриса живет в элитном коттеджном поселке Крекшино.