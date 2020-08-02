Соседи рассказали, как теперь выглядит Анастасия Заворотнюк

Соседи Анастасии Заворотнюк по элитному коттеджному поселку Крекшино рассказали, что популярная актриса стала выходить на прогулки. Об этом сообщает портал popcake.tv.
"Настя похудела, у нее снова отросли волосы, она даже улыбалась, – приводит издания слова ее соседей. – У нее появился позитивный настрой. Видно, что она окрепла и уже готовится дать интервью на телевидении. Мы очень рады, что Насте стало лучше и верим в ее полное исцеление".
Как ранее писал amic.ru, в начале года стало известно, что актрису выписали из московской клиники. СМИ назвали три наиболее вероятных варианта, почему это произошло.
В середине сентября продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о здоровье Заворотнюк. По его словам, врачи дают неутешительный прогноз.
Он заявил, что его не пустили к артистке, сославшись на ее тяжелое состояние. Разин подтвердил, что у нее последняя стадия рака мозга. Аналогичный диагноз ставили Жанне Фриске.
В апреле Заворотнюк выписали из больницы с диагнозом глиобластома (рак головного мозга).
Комментарии