Дзюба рассказал о том, что за интимное видео у него вымогали деньги

Футболист Артем Дзюба сообщил в ФСБ о том, что за интимное видео, которое попало в Сеть, у него вымогали пять миллионов долларов. По данным "Фонтанки", спортсмен был лично знаком с шантажистом.

Сообщается, что во время встречи со знакомым Дзюба сделал аудиозапись разговора. Личность вымогателя пока не разглашается.

Футболист отказался платить деньги, поскольку счел сумму очень большой. Кроме того, у него не было гарантий, что после уплаты оно не окажется в интернете. После отказа запись была обнародована.

По данным издания, в центральном аппарате ФСБ изучают данные о шантажисте. Напомним, что 8 ноября в соцсетях и Telegram-каналах появилось интимное видео с участием футболиста. За бурной реакцией пользователей последовали и санкции для форварда: Дзюба уже лишился места в сборной и потерял капитанскую повязку в "Зените". В поддержку футболиста выступили российские звезды и общественные деятели.