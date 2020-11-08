Интимное видео Дзюбы слили в интернет

В Сети появилось интимное видео, на котором, вероятно, фигурирует футболист петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Ролик выложили в Telegram-каналах и соцсетях.

На кадрах видно, как спортсмен лежит на кровати и занимается самоудовлетворением под звуки телевизора. При этом на фоне слышен голос телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул.

Как пишет Eurosport, предположительно, видео могло быть снято в конце 2019 года.

Ранее Артем Дзюба заявил, что россияне не умеют болеть за соотечественников. По его мнению, жители страны лишь радуются поражениям своих спортсменов. Кроме того, футболист отметил стремление некоторых сограждан принижать отечественные клубы.