Приземлившиеся в Барнауле из-за инцидента в Толмачево самолеты улетели в Новосибирск

Шесть самолетов, которых направили в Барнаул из-за инцидента с грузовым лайнером Ан-124 "Руслан" в Толмачево, улетели в Новосибирск.

13 ноября из-за экстренной посадки лайнера в Барнаул прилетели шесть самолетов: из Омска, Красноярска, Надыма, Южно-Сахалинска, Норильска и Бишкека. Их пассажиры, не покидая салонов, находились на земле почти три часа.

Кроме того, из-за происшествия также задержали регулярный рейс Барнаул — Новосибирск. Однако и этот самолет вскоре вылетел в пункт назначения, сообщают "Вести Алтай".

Издание отмечает, что в администрации барнаульского аэропорта к этой ситуации отнеслись спокойно, поскольку схема действий на такой случай хорошо отработана.

Напомним, днем 13 ноября грузовой самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево при аварийной посадке. На борту было 14 человек. Предварительно, никто не пострадал. Однако сам самолет получил повреждения.

Позднее Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело. Правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.