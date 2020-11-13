Фото: amic.ru, Западно-Сибирское СУТ СК РФ, vk.com/act54, Сергей Михайлов
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело из-за аварийной посадки грузового самолета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" в новосибирском аэропорту Толмачево. Правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Известно, что грузовой самолет вылетел из Толмачево днем 13 ноября по маршруту Новосибирск – Вена, однако уже через две минуты был вынужден совершить аварийную посадку и выкатился за пределы полосы. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа, обошлось без пострадавших.
Воздушное судно имеет повреждения фюзеляжа и двигателя. По словам очевидцев, в воздухе у самолета развалился двигатель. Его фрагменты упали на склад в поселке Павино Новосибирской области и пробили крышу здания.
Как уже сообщал amic.ru, из-за инцидента аэропорт Толмачево временно закрыли. Шесть самолетов, которые следовали в Новосибирск, отправили на посадку в Барнаул.
Комментарии
С полными баками.
Пилоты молодцы!
Без реверса посадить это класс.
Фуфел сдулся.
Всем Героя - отвели от детских садиков.
Молодцы пилоты, в такой ситуации не растерялись.
Почему дали добро на полет самолету с разваливающимся двигателям, осмотра перед взлетом не было? нарушители
18:05
- гость -
Почему дали добро на
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Шассюшки не выкатились, не?