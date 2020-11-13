Фото: amic.ru, Западно-Сибирское СУТ СК РФ, vk.com/act54, Сергей Михайлов

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело из-за аварийной посадки грузового самолета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" в новосибирском аэропорту Толмачево. Правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Известно, что грузовой самолет вылетел из Толмачево днем 13 ноября по маршруту Новосибирск – Вена, однако уже через две минуты был вынужден совершить аварийную посадку и выкатился за пределы полосы. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа, обошлось без пострадавших.

Воздушное судно имеет повреждения фюзеляжа и двигателя. По словам очевидцев, в воздухе у самолета развалился двигатель. Его фрагменты упали на склад в поселке Павино Новосибирской области и пробили крышу здания.

Как уже сообщал amic.ru, из-за инцидента аэропорт Толмачево временно закрыли. Шесть самолетов, которые следовали в Новосибирск, отправили на посадку в Барнаул.