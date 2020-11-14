Вирусолог рассказал, каким людям практически не грозит тяжелая форма коронавируса

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев назвал категории людей, которые меньше всего подвержены риску заболеть коронавирусом в тяжелой форме.

"Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает", — заявил ученый в интервью "Парламентской газете".

Зверев также отметил, что люди с легкой формой заболевания или бессимптомные носители инфекции менее опасны для окружающих в сравнении с тяжелобольными пациентами.

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