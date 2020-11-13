Доктор Комаровский рассказал, когда больной COVID-19 человек наиболее заразен

Заболевший коронавирусом человек наиболее заразен за двое суток до появления первых симптомов, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"То есть главный человек, который распространяет вирус, он здоров. После того как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду", – отметил он в видеоролике на своем YouTube-канале.

Ранее Комаровский назвал занятия футболом лучшим способом профилактики коронавируса. По его словам, на свежем воздухе "любое количество вируса будет тут же разноситься огромными массами воздуха" и много его вдохнуть не получится.

Накануне в России выявили 21 608 случаев коронавируса, умерли еще 439 пациентов. За все время в стране заболели свыше 1,8 млн человек, 1,3 млн – выздоровели, 32 тысячи – скончались.