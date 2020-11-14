Умер Армен Джигарханян

Российский актер и режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" в субботу, 14 ноября.

"К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра", – сообщил официальный представитель и друг артиста Артур Согомонян.

Он отметил, что причиной смерти Джигарханяна стали возраст и болезни.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Он снялся в таких в фильмах, как "Мамука", "Ревизор", "Королева Марго", "Шырли-мырли", "Бесы" и других.

В последние годы жизни Джигарханян тяжело болел. В 2018 году он был госпитализирован с инфарктом и впал в кому, но позднее пошел на поправку и вернулся к творческой деятельности. Также у артиста подозревали гипертонический криз и невралгию.