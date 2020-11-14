В мэрии Барнаула рассказали, как идет строительство госпиталя в "Посуда Центре"

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по развертыванию дополнительного ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра" на проспекте Ленина, 154, сообщает пресс-служба горадминистрации. В мероприятии также участвовали члены рабочей группы.

Градоначальник отметил, что специалисты проанализировали опыт и практику по развертыванию временных госпиталей в других регионах страны.

"Видно масштаб той работы, которую предстоять провести на объекте. Задача нашей рабочей группы — создать госпиталь, который необходим системе здравоохранения", — сказал мэр.

Как сообщил гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, система управления рабочим процессом уже сформирована. По его словам, на объекте залили 2,5 тысячи квадратных метров полов, демонтировали часть конструкций и приступили к утеплению стен. С объекта также вывозят оставшееся оборудование "Посуда Центра".

"Под госпиталь необходимо восемь тысяч квадратных метров. Объект состоит из трех блоков. Первый, где располагался "Посуда Центр", второй – административно-бытовые помещения, третий – новый блок, всего более 15 тысяч квадратных метров. Это позволяет полноценно реализовать задачу, которую перед нами поставили медики", — подчеркнул Отмашкин.

Напомним, решение об открытии ковидного госпиталя на базе ТЦ "Посуда Центр" приняла рабочая группа, которую по поручению губернатора Виктора Томенко возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк. По словам градоначальника, создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки.

Власти рассматривали несколько вариантов, в том числе ТЦ "Геомаркет" и строящееся здание торгового центра на пересечении Шумакова и Балтийской. Однако все они не соответствуют необходимым требованиям. В Минздраве подчеркнули, что здание должно быть одноэтажным, иметь большую площадь, удобные подъездные пути и быть максимально безопасным.