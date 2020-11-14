Врач призвал не покупать "бесполезные" градусники

Покупать бесконтактный градусник для домашнего использования вовсе не обязательно, заявил врач общей практики Александр Доленко. По его словам, это может оказаться бесполезной тратой денег, поскольку точность таких приборов ниже, чем у стеклянных.
"Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения", – рассказал специалист в интервью "Комсомольской правде".
Для дома Доленко рекомендовал приобрести обычный стеклянный градусник с жидким элементом, который заменяет ртуть. Также можно использовать и контактные электронные градусники, поскольку они более безопасны для детей, резюмировал эксперт.
Ранее в Алтайском крае объяснили, почему электронные градусники показывают "цену на дрова".
Комментарии
это может оказаться бесполезной тратой денег
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это ОКАЗАЛОСЬ бесполезной тратой денег!
Поздно, я уже купила "ртутный" градусник.
>приборы должны регулярно проверяться и калиброваться
Точнее проходить поверку, хотя бы на заводе.
обычный стеклянный градусник с жидким элементом, который заменяет ртуть
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Почему не назвал жидкий элемент? Сперва запретили производство ртутных градусников. Сейчас спохватились.
Сделано в Китае
При температуре тела 36.6 показывает 35.4,а то и ниже.
Галинстан "Galinstan" — это торговая марка сплава, который был разработан немецкой компанией Geratherm Medical AG. В русском языке сплав наиболее известен как ингас (InGaSn — аббревиатура из обозначений элементов периодической таблицы Индий, Галий и Олово).
В основном галистан применяют в медицинских термометрах, как безопасный заменитель ртути. Недостатком подобных термометров является тот факт, что галинстан расширяется при затвердевании и разрывает стеклянную колбу при охлаждении ниже −19 °C.
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Пришел из аптеки зимой, а у тебя стекла в пакете.