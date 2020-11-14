Врач призвал не покупать "бесполезные" градусники

Покупать бесконтактный градусник для домашнего использования вовсе не обязательно, заявил врач общей практики Александр Доленко. По его словам, это может оказаться бесполезной тратой денег, поскольку точность таких приборов ниже, чем у стеклянных.

"Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения", – рассказал специалист в интервью "Комсомольской правде".

Для дома Доленко рекомендовал приобрести обычный стеклянный градусник с жидким элементом, который заменяет ртуть. Также можно использовать и контактные электронные градусники, поскольку они более безопасны для детей, резюмировал эксперт.

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