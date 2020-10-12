В Алтайском крае объяснили, почему электронные градусники показывают "цену на дрова"

Обязательная термометрия, введенная в образовательных учреждениях и иных организациях, имеет низкую эффективность из-за неправильной настройки и калибровки бесконтактных устройств.

Как объяснила в ходе онлайн-брифинга 12 октября замглавы управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, следить за точностью термометра обязан руководитель предприятия, а к каждой технике прилагается подробная инструкция.

При этом низкие показатели приборов (36°С и ниже) объясняются тем, что прибор измеряет не температуру тела, а температуру поверхности кожи, которая обычно холоднее из-за нахождения на улице.

"Если есть подозрения на неточность, есть возможность в течение учебной смены или рабочего дня провести повторный контроль", – сказала Калинина.

Кроме того, представитель ведомства отметила, что, провожая детей в школу, родители также обязаны провести измерение температуры.

Напомним, что более 5 тысяч школьников и детсадовцев отстранили на входном фильтре в образовательных учреждениях Алтайского края. На сегодняшний день в регионе полностью закрыты на карантин одна школа и одно училище.

Также из-за коронавируса приостановлена работа 26 групп в 17 детских садах, 95 классов в 58 школах, 11 групп в четырех средних специальных образовательных учреждениях и одной группе в вузе.