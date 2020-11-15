Невролог рассказал, кто никогда не сможет закодироваться от алкоголизма

Врач-невролог высшей категории Евгений Мосин назвал людей, которых невозможно закодировать от алкоголя. По его словам, к ним относятся пациенты с серьезными психическими расстройствами и те, кто хочет самостоятельно победить зависимость.

"Те, кто не готов к кодирующей терапии, могут прийти просто поговорить, чтобы решить – кодироваться или лечиться позже. Это происходит по многим причинам, но главная – безуспешные попытки избавиться от этой зависимости самому и осознание того, что кодовая терапия может помочь", – рассказал Мосин в интервью "Комсомольской правде".

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как быстро избавиться от похмелья. По словам медика, нужно обязательно "принимать минералочку".