Алтайские спасатели обнаружили тело при тушении пожара

Безжизненное тело человека нашли спасатели во время тушения пожара в частном доме на улице Сыркина в Заринске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 5:38. В ликвидации горения задействовали 14 человек и 5 единиц техники. Огонь охватил строение на площади 100 квадратных метров.

Причину пожара и личность погибшего устанавливают специалисты.

Ранее amic.ru писал, что два человека погибли во время пожара в частном жилом доме в райцентре Поспелихинского района.