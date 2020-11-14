Умер алтайский художник и педагог Анатолий Штань

В Барнауле скончался известный педагог и художник-живописец Анатолий Штань. О кончине 84-летнего культурного деятеля сообщили на странице "Алтайская организация Союза художников" в соцсети Facebook.

Прощание с художником состоится 16 ноября в Барнаульском крематории по адресу проспект Космонавтов, 64. Оно начнется в 14 часов.

Анатолий Штань родился в Сумской области Украины. Окончил художественно-педагогический факультет Педагогического института в Костроме. По распределению направлен в Барнаул, где много лет преподавал в художественных школах.

Отличник культуры СССР. Участник краевых выставок, член Союза художников России. Среди его работ наибольшую известность получили "Автопортрет", "Весна. Избушка", "Октябрь", "Пионы на столе" и "Серое утро над Обью".

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