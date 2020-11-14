СМИ: Дмитрия Хрусталева подключили к аппарату ИВЛ

Шоумена Дмитрия Хрусталева госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию, сообщает "СтарХит".

По информации издания, соведущего программы "Вечерний Ургант" подключили к аппарату ИВЛ, так как он не может самостоятельно дышать.

Лечение ведется в специально оборудованной больнице, в которой оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом.

Медики подозревают, что у Хрусталева проявились осложнения на фоне коронавирусной инфекции.

Ранее amic.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, которые ранее заразились коронавирусом, проходят лечение в киевской клинике "Феофания".