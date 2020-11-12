Владимира Зеленского госпитализировали с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, которые ранее заразились коронавирусом, проходят лечение в киевской клинике "Феофания". Об этом сообщает издание "Украинская правда".
"Они находятся в "Феофании". Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", – рассказал политтехнолог Михаил Подоляк. Он отметил, что президент находится в изолированной палате со специальной связью.
О том, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак заразились коронавирусом, стало известно 9 ноября. Инфекцию также выявили у ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Комментарии
бункерный дед когда уже заболеет?
Трамп болел,Борис Джонсон болел,этот вот тоже.А бункерный никогда не заболеет,он вечный как Ленин только ходит.
бункерный не болеет, потому что он - бункерный
Наш не шарится где непоподя. Чувствуете уровень?
в бункер постучал Паркинсон
12.11.2020 15:50
- гость -
Уровень чувствуем,20 лет уже чувствуем
12.11.2020 15:37
- гость -
бункерный дед когда уже заболеет?
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У него даже морщины на лбу пропали, а вы говорите заболеет.....
вы видос то с папочкой видели?