Владимира Зеленского госпитализировали с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, которые ранее заразились коронавирусом, проходят лечение в киевской клинике "Феофания". Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"Они находятся в "Феофании". Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", – рассказал политтехнолог Михаил Подоляк. Он отметил, что президент находится в изолированной палате со специальной связью.

О том, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак заразились коронавирусом, стало известно 9 ноября. Инфекцию также выявили у ряда высокопоставленных чиновников и политиков.