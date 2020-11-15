Пришла зима – потекли ручьи. Барнаульцы сняли очередной коммунальный потоп

Подписчики сообщества Barnaul 22 рассказали об обширном затоплении из-за коммунальной аварии. Барнаульцы уже соревнуются в иронии в комментариях под видеозаписью.

Автор поста уточнил, что прорыв произошел на Потоке. На кадрах видно, что вода затопила дворы жилых домов и дворовые дороги, а также двинулась в сторону улицы Малахова.

Ранее amic.ru писал о том, что из-за повреждения теплосети с 10:00 утра СГК временно приостановила подачу горячей воды и отопления для 2644 жителей Железнодорожного района. Причиной стала авария на трубопроводе диаметром 273 мм и возрастом 49 лет. Сотрудники водоканала ее ликвидировали.