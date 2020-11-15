Автомобиль загорелся на дороге в Барнауле

Очевидцы в социальных сетях рассказали о том, что на улице Островского в Барнауле загорелся автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации подписчиков сообществе "Инцидент Барнаул", причиной возгорания стало короткое замыкание. На месте инцидента работают пожарные.

Движение на участке дороги затруднено.

Ранее amic.ru писал о том, что за сутки в Алтайском крае пожарные дважды выезжали на тушение горящих автомобилей. В 12:43 загорелась машина российского производства в Алейске, а второй случай возгорания произошел в Новоалтайске. Причины возникновения возгораний выясняют эксперты.