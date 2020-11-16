Спрос на лекарства в России вырос в 15 раз

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что спрос на лекарства в стране увеличился в 15 раз. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Произошел резкий рост потребления – в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста", – отметил министр.

По его словам, ситуация с наличием препаратов в аптеках начинает исправляться благодаря производителям, которые наращивают производство. Мантуров отметил, что все отечественные изготовители максимально увеличили свои производственные мощности.