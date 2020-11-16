Барнаульцы могут следить за очисткой снега в режиме онлайн

Система ГЛОНАСС позволяет наблюдать за работой снегоуборочной техники в Барнауле в режиме онлайн, сообщает пресс-служба мэрии.

Город обслуживает 241 единица специализированной техники. Ее передвижение можно отслеживать на карте города по ссылке.

Стоит отметить, что информация на экран выводится только о тех машинах, которые заняты в уборке улиц от снега.

Находящаяся в структурных подразделениях дорожной службы техника на карте не отмечается. Также не выводятся на карте данные о спецтехнике, водители которой отдыхают в обеденное время или между сменами.

"Работа дорожников организована в две смены. Дневная смена с понедельника по четверг длится с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов, перерыв на обед – с 12:00 до 12:48. Ночная смена продолжается с 23:00 до 8:00, перерыв – с 3:00 до 3:48", – уточнили в городской администрации.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых спрогнозировала, когда в Алтайском крае установится постоянный снежный покров.

По средним многолетним значениям это происходит в первой декаде ноября (в первые десять дней месяца). А если это происходит на два-три дня раньше или позже, отклонением от нормы не считается, пояснили в алтайском ЦГМС.