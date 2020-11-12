Когда в Алтайском крае выпадет снег?

По прогнозу синоптиков, постоянный снежный покров в Алтайском крае установится 13 ноября 2020 года, в пятницу. И в последующие дни температура воздуха будет понижаться – отрицательные значение ожидаются и ночью, и днем. Об этом amic.ru рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС. И этих температурных условий достаточно, чтобы выпавший снег не растаял.

По средним многолетним значениям в регионе постоянный снежный покров устанавливался в первой декаде ноября (в первые десять дней месяца). А если это происходит на два-три дня раньше или позже, отклонением от нормы не считается, пояснили в алтайском ЦГМС.