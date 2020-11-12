В ближайшие дни в Алтайском крае существенно похолодает и установится постоянный снежный покров. Когда именно это произойдет и какую погоду прогнозируют в регионе в ноябре – читайте в материале amic.ru.
По прогнозу синоптиков, постоянный снежный покров в Алтайском крае установится 13 ноября 2020 года, в пятницу. И в последующие дни температура воздуха будет понижаться – отрицательные значение ожидаются и ночью, и днем. Об этом amic.ru рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС. И этих температурных условий достаточно, чтобы выпавший снег не растаял.
По средним многолетним значениям в регионе постоянный снежный покров устанавливался в первой декаде ноября (в первые десять дней месяца). А если это происходит на два-три дня раньше или позже, отклонением от нормы не считается, пояснили в алтайском ЦГМС.
В Алтайском крае во второй декаде ноября прогнозируют значительное похолодание. Ночью будет от -6 до -18...-23°С, а днем – от -1…-6 до -12…-17°С. В третьей декаде синоптики ожидают постепенное потепление. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -12…-17 градусов, а днем подниматься до -6…-11°С.
По прогнозу синоптиков, месячное количество снега в ноябре будет больше нормы (19-69 мм). В Барнауле, к примеру, наибольшее месячное количество осадков отмечали в 1918 году – 125 мм, а наименьшее в 1956 году – 2,2 мм.
Комментарии
Грязь надоела.
12.11.2020 08:29
- гость -
Грязь это результат криворукости. Как бороться с грязью, давно известно. Великая сила гравитации, бесплатно и эффективно борется с грязью, но для этого надо делать правильно пешеходные и автомобильные дороги, заставлять застройщиков смывать грязь с автомобилей покидающих стройплощадки, наказывать водятлов паркующихся на газонах. Надоело вот это вот всё, а не грязь как таковая.
Кто бы это делал.
Кто бы это делал.
Ну так Славка Франк зачем то зарплату получает, зам у него есть, Юрка-воренок