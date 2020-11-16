В Барнауле отключат светофоры на двух перекрестках

На пересечениях улицы Солнечная Поляна с Георгия Исакова и Юрина в Барнауле отключат светофоры. Произойдет это в понедельник, 16 ноября, с 13:30 до 16:00

Как пишет пресс-центр мэрии, в это время Барнаульская сетевая компания проведет плановые ремонтные работы регулирующих устройств. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными и соблюдать требования дорожных знаков.

Как ранее сообщил amic.ru, в связи с ухудшением погодных условий пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывает водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД. В частности синоптики прогнозируют отрицательную температуру и осадки, что приведет к гололедице и снежным накатам.