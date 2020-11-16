Первый российский регион ввел двухнедельный локдаун из-за COVID-19

В Республике Бурятии ввели локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В регионе на две недели закрылись заведения торговли и общепита, в том числе торговые центры, кафе и рестораны, а также салоны красоты и фитнес-клубы.
Об этом со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова пишет "Коммерсант". Ограничения не касаются заведений общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи и розничной торговли товарами первой необходимости.
Как объяснил Цыденов, такую меру пришлось принять из-за дефицита лекарств и нехватки свободных коек в больницах. Для поддержки бизнеса власти пообещали налоговые льготы.
Напомним, что за все время в Бурятии выявили 14 838 заболевших COVID-19, из которых более 12,6 тысячи человек уже выздоровели, 273 скончались. Это первый в России регион, который решился на подобные меры этой осенью.
Комментарии
Тел ми вот а фак, локдаун?
А народ как всегда на самоизоляцию я так понимаю, очередной лохдаун.
Тел ми вот а фак, локдаун?
это неороссиянский новояз)))
Тел ми вот а фак, локдаун?
их есть у меня:
lock down - ограничивать возможности, функциональность
lockdown - строгая изоляция заключенных и содержащихся под стражей
lockdown - n, US, a security measure in which those inside a building such as a prison, school, or hospital are required to remain confined in it for a time
ЗЫ: карантин низЯ, так как ответственность, последствия и сакраментальное "кто виноват", а так сами, всё сами, всё своей собственной рукой мы должны сделать...)))
молодцы, а у нас то же самое, но мы гордые, ничего не боимся