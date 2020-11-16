"Умный" столб снесли в Бийске

Фото: Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"
"Умный" светящийся столб на одном из пешеходных переходов в Бийске пострадал от неизвестных. Теперь бетонная конструкция лежит на земле.
Что именно произошло – не сообщается. Однако, как пишет "Бийский рабочий", на этом участке установлены городские камеры видеонаблюдения, так что вскоре тайное станет явным. Пользователи Сети предположили, что столб кто-то сбил, пытаясь дрифтовать по свежему снегу. Некоторые горожане отметили, что опора в любом случае уже давно не реагировала на подходящих пешеходов.
Как уже сообщал amic.ru, в понедельник, 16 ноября, в Барнауле отключат светофоры на двух перекрестках. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Комментарии
Не такой уж и умный раз не успел отпрыгнуть.
В Бийске ваобще беда с нормальными людьми стала, ГАИшники только зря хлеб едят, тонированные в хлам авто, прямотоки, и прочая лабуда прям у администрации города тусуется и не кому нет дела до тех. Состояния машин, а потом у них столбы сшибають....
Не такой уж и бетонный раз насквозь светится
снесли из зависти, что столб умнее их
От этих столбов больше вреда, чем пользы. Отвлекают и слепят
Мусара в декрет все ушли