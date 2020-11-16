"Умный" столб снесли в Бийске

Фото: Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

"Умный" светящийся столб на одном из пешеходных переходов в Бийске пострадал от неизвестных. Теперь бетонная конструкция лежит на земле.

Что именно произошло – не сообщается. Однако, как пишет "Бийский рабочий", на этом участке установлены городские камеры видеонаблюдения, так что вскоре тайное станет явным. Пользователи Сети предположили, что столб кто-то сбил, пытаясь дрифтовать по свежему снегу. Некоторые горожане отметили, что опора в любом случае уже давно не реагировала на подходящих пешеходов.

Как уже сообщал amic.ru, в понедельник, 16 ноября, в Барнауле отключат светофоры на двух перекрестках. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.