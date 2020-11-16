Прокурорам и следователям хотят поднять зарплату

Индексацию зарплат следователей и прокуроров в 1,5 раза выше уровня инфляции включили в проект бюджета на 2021 год, сообщает газета "Известия".

Согласно тексту документа, повышение зарплат сотрудников этих ведомств составит 5,7%. При этом индексировать оплату труда бюджетников в Минфине не планируют.

"Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году, – объяснил министр финансов России Антон Силуанов. – Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет".

Индексацию зарплат следователей и прокуроров объясняют тем, что их деятельность регулируется отдельными законами и решение по ним принимается в аппарате правительства, а не в Минфине.

Ранее amic.ru писал, что около трети всех работников бюджетной сферы в Алтайском крае получают зарплату на уровне МРОТ – это 12 130 рублей, без учета районного коэффициента.