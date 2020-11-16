Прокурорам и следователям хотят поднять зарплату

Индексацию зарплат следователей и прокуроров в 1,5 раза выше уровня инфляции включили в проект бюджета на 2021 год, сообщает газета "Известия".
Согласно тексту документа, повышение зарплат сотрудников этих ведомств составит 5,7%. При этом индексировать оплату труда бюджетников в Минфине не планируют.
"Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году, – объяснил министр финансов России Антон Силуанов. – Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет".
Индексацию зарплат следователей и прокуроров объясняют тем, что их деятельность регулируется отдельными законами и решение по ним принимается в аппарате правительства, а не в Минфине.
Ранее amic.ru писал, что около трети всех работников бюджетной сферы в Алтайском крае получают зарплату на уровне МРОТ – это 12 130 рублей, без учета районного коэффициента.
Комментарии
Москва не Россия, следователи не бюджетники .....
поди снова московским
Они и так по сотке получают, опять мало
Так и еще и пенсии немаленькие. За что?
что бы вас "вшей" подальше держать от барского тела.
Да, зачем? Если чтобы не продавались подследственным, так они и сейчас только "перспективными делами" интересуются, мелочь только дураки собирают.
кому еще как не им. не учителям же с врачами