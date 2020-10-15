Около трети всех работников бюджетной сферы в Алтайском крае получают зарплату на уровне МРОТ (12 130 рублей, без учета районного коэффициента, – прим. ред.). Об этом в ходе пресс-конференции 15 октября рассказал зампредседателя регионального правительства, министр финансов Данил Ситников.
Всего в Алтайском крае насчитывается около 200 тысяч бюджетников. Таким образом, зарплату не более чем 13 тысяч рублей получают примерно 70 тысяч человек. Речь идет о таких сферах как здравоохранение, образование, культура, спорт, а также дошкольное, дополнительное образование и т. д.
По словам Ситникова, в 2021 году запланирована очередная индексация зарплат бюджетников – на величину официальной инфляции, или 4,3%. С 1 января зарплаты вырастут у тех бюджетников, кто перечислен в указах президента от 2012 и 2018 годов. С 1 октября следующего года поднимут зарплаты остальным – неуказным категориям, отметил Данил Ситников.
После индексаций средняя зарплата в бюджетном секторе в Алтайском крае должна вырасти с 26 310 рублей до 27 443 рублей.
Что касается МРОТ, то его в следующем году увеличат на 5,4%: с 12 130 рублей до 12 792 рублей.
По словам министра финансов Алтайского края, происходит не просто индексация. "Со следующего года начнется поэтапный отрыв МРОТ от прожиточного минимума. Сначала – на 90 рублей", – уточнил Ситников.
Такое количество бюджетников (30%) в Алтайском крае, получающих минимальную зарплату, министр финансов объяснил тем, что за последние годы МРОТ значительно вырос: "В 2016 году он был около 4 тысяч, в 2021 году станет почти 13 тысяч, то есть рост практически в три раза".
По оценке Ситникова, на увеличение МРОТ бюджетникам в Алтайском крае в следующем году дополнительно потребуется от 500 до 800 млн рублей.
Комментарии
Почти средний класс
90 рублей это конечно здорово, спасибо
90 рублей очень хорошая добавка к зарплате, можно будет на эти деньги купить например три булки хлеба....
зарплату не более чем 13 тысяч рублей получают примерно 70 тысяч человек
______
неужели это правда???
Кто из присутствующих получает зп до 20тр?
не тётка знакомых соседки, а именно из тут сидящих?
эта треть и голосует как надо, пеняйте теперь на себя
аж на 90 рублей вырастет зарплата. Хочу в Нигерию
Значит есть другая выгода?
Главное чтобы намордники носили и голосовали правильно
Мишустин вас не бросит
15.10.2020 16:49
- гость -
Да, такие здесь есть. Мой оклад 5228 рублей. Ежемесячно доплачивают до МРОТ, т.е. до 12130 рублей. Работаю в сфере образования.
15.10.2020 16:49
- гость -
У меня меньше. Дети имеются. Таких много знаю. Работы в городе особо нет. И терять нечего тоже. Только наследники и держат тут, с ними быстро не сорвешься никуда. Это Барнаул, представляю насколько хуже в более мелких городах. Удивительно, что люди ещё не громят ничего, наверное, воспитание неплохое.
Вы зайдите, например, в секонд хэнды в дни распродаж. Очень показательно. Приличные люди с лицами, обезображенными интеллектом и неплохим образованием, но денег нет даже на самую простую одежду и еду. Молчу про отдых и прочую культурную жизнь, этого годами не видели, и не увидят никогда.
У меня оклад меньше трёшки. Остальное - доплаты.
13 тысяч в месяц. Деньжищи!
Теперь понятно почему ковид так разросся - бюждетники из заграничных отпусков вернулись, как говорят московские говорящие рты.
Как сказал нацыАнальный лидер: 11700 - это средний класс
А 13 тыщ- это богачи. Куда они деньги деют?
Тот то смотрю пара тролеботов из офисного планктона озверела до неприличия- оказывается тиграм в клетку мясо не докладывают .
А зачем, спрашивается, они работают за 13т.р.? Полно вакансий с большой зарплатой.
Минимальная оплата труда год от года растёт как на дрожжах.
15.10.2020 18:06
Проходимец
Как сказал нацыАнальный лидер: 11700 - это средний класс
А 13 тыщ- это богачи. Куда они деньги деют?
Наговариваете на обнуленыша. он говорил что 17т.р это средний класс
в районных администрациях у специалистов такие зарплаты, а других вакансий как то не очень
15.10.2020 18:23
Fkt
Каюсь. Плохо изучал первоисточник...
Сфера образования,так называемый обслуживающий персонал-дворники, технички, вахтёры, гардеробщики и прочие нелюди (по мнению элиты-преподавателей),вот мы и получаем МРОТ.И не ноем,а преподавателям и учителям всё мало, всё они нищие и считают,что мы получаем баснословные 12 тысяч и не достойны даже этого,за людей нас не считают.
Самый активный электорат.