Около трети всех работников бюджетной сферы в Алтайском крае получают зарплату на уровне МРОТ (12 130 рублей, без учета районного коэффициента, – прим. ред.). Об этом в ходе пресс-конференции 15 октября рассказал зампредседателя регионального правительства, министр финансов Данил Ситников.

Всего в Алтайском крае насчитывается около 200 тысяч бюджетников. Таким образом, зарплату не более чем 13 тысяч рублей получают примерно 70 тысяч человек. Речь идет о таких сферах как здравоохранение, образование, культура, спорт, а также дошкольное, дополнительное образование и т. д.

По словам Ситникова, в 2021 году запланирована очередная индексация зарплат бюджетников – на величину официальной инфляции, или 4,3%. С 1 января зарплаты вырастут у тех бюджетников, кто перечислен в указах президента от 2012 и 2018 годов. С 1 октября следующего года поднимут зарплаты остальным – неуказным категориям, отметил Данил Ситников.

После индексаций средняя зарплата в бюджетном секторе в Алтайском крае должна вырасти с 26 310 рублей до 27 443 рублей.

Что касается МРОТ, то его в следующем году увеличат на 5,4%: с 12 130 рублей до 12 792 рублей.

По словам министра финансов Алтайского края, происходит не просто индексация. "Со следующего года начнется поэтапный отрыв МРОТ от прожиточного минимума. Сначала – на 90 рублей", – уточнил Ситников.

Такое количество бюджетников (30%) в Алтайском крае, получающих минимальную зарплату, министр финансов объяснил тем, что за последние годы МРОТ значительно вырос: "В 2016 году он был около 4 тысяч, в 2021 году станет почти 13 тысяч, то есть рост практически в три раза".

По оценке Ситникова, на увеличение МРОТ бюджетникам в Алтайском крае в следующем году дополнительно потребуется от 500 до 800 млн рублей.