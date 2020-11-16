Суточный прирост зараженных коронавирусом в России обновил рекорд – за прошедшие 24 часа в стране лабораторно подтвердили 22 778 новых случаев заболевания COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 1 948 603.

Лидерство по суточному показателю удерживает Москва (+6360), на втором месте – Санкт-Петербург (+2039), на третьм – Московская область (+810). Алтайский край, в котором за сутки выявили 236 новых случаев, занимает сегодня 19-ю строчку.

Выздоровели еще 13 864 человека, всего переболели 1 453 849 пациентов. С подтвержденным коронавирусом умерли еще 303 зараженных, общее число летальных исходов достигло 33 489.