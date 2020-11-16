Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 236 новых случаях заражения инфекциях, которые лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе выросло до 22 919 человек. Выздоровели 19 260 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 39, Рубцовск – 35, Заринск – 19, Славгород – 10, Первомайский район – 9, Змеиногорский, Краснощековский, Локтевский, Шипуновский районы – по 7 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Калманский, Смоленский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Кулундинский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий районы – по 5 заболевших, Бурлинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Ключевский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Волчихинский, Родинский, Топчихинский, Третьяковский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Алтайский, Заринский, Зональный, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

За сутки в крае скончались девять пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев на 16 ноября составляет 972.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 618 пациентов, из них 169 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1266 коек.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 15 ноября, стало известно о смерти директора гимназии № 27 Барнаула Василия Пирожкова. Он проходил лечение в ковидном госпитале.