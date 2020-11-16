Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 236 новых случаях заражения инфекциях, которые лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе выросло до 22 919 человек. Выздоровели 19 260 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 39, Рубцовск – 35, Заринск – 19, Славгород – 10, Первомайский район – 9, Змеиногорский, Краснощековский, Локтевский, Шипуновский районы – по 7 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Калманский, Смоленский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Кулундинский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий районы – по 5 заболевших, Бурлинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Ключевский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Волчихинский, Родинский, Топчихинский, Третьяковский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Алтайский, Заринский, Зональный, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Чарышский районы – по одному заболевшему.
За сутки в крае скончались девять пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев на 16 ноября составляет 972.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 618 пациентов, из них 169 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1266 коек.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 15 ноября, стало известно о смерти директора гимназии № 27 Барнаула Василия Пирожкова. Он проходил лечение в ковидном госпитале.
Комментарии
А в барнауле тоже ковидных, которые уже при смерти , увозят в другие больницы, чтобы статистику не нарушали? Чтобы умирали от других болезней?
Зачем этот цирк вообще? "Барнаул - 39"... Кому эти цифры нужны? Чтобы в мировой статистике не быть на первом месте что ли? Убогое государство, неудивительно, что бегут все, у кого возможностьь естьь уехать
Так это во всем мире сейчас занимают статистику . Вообще непонятно тогда, зачем создали этот информационный накал, а потом начали скрывать заболевание. Вывод: людьми управляют идиоты
16.11.2020 12:40
- гость -
" Идиоты" не могут быть таковыми, когда они управляют, может вы себя хотите назвать этим словом?! Ведь вы то ничего изменить не можете. Вы как та корова которую ведут на забой, все понимает но ничего сделать не может. Идет родная, стадом к тому же.
Писали бы правильно, что это количество ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ больных.
Реально диагностированного ковида раз в 10-12 больше по словам тех, кто в теме.
16.11.2020 12:40
- гость -
Так это во всем мире сейчас занимают статистику . Вообще непонятно тогда, зачем создали этот информационный накал, а потом начали скрывать заболевание. Вывод: людьми управляют идиоты
Во всех странах валиться медицина, граждане видя, что им и их родственникам отказывают в мед помощи приходят в возбуждение. Это уже не медицинские, а социальные проблемы, которые власть пытается избежать. Вот и пошли успокающие отчёты, типа "маркиза всё в порядке".
А скольким отказали в проведении тестов? Это статистика не учитывает?
В Бийске десяти положительных тестов, а его ваобще нет в статистике, слава Чурову основателю вранья!!!
Десятки...