Ученые выявили продукт, который в полтора раза повышает риск диабета

Совместное исследование ученых Австралии, Китая и Катара выявило взаимосвязь между употреблением в пищу куриных яиц и развитием сахарного диабета, сообщает РИА Новости.
К такому выводу они пришли, проанализировав данные о диете 8545 человек, которые были собраны с 1991 по 2009 год.
Оказалось, что люди, которые в среднем употребляли больше половины яйца в день, болели диабетом второго типа на 25% чаще.
Те же, в чьем рационе было не меньше одного яйца в день, страдали от этого заболевания в полтора раза чаще.
В связи с этим исследователи заявили, что риск заболеть диабетом при прочих равных условиях увеличивается пропорционально росту числа яиц в рационе. Они уточнили, что вопрос требует дополнительного изучения.
Комментарии
Че жрать то в итоге,то нельзя это нельзя.Уже и одно яичко в день нельзя.Я по 2 обычно ем в день.
А поконкретнее? Желток/ белок/ какое-то вещество в составе? И почему именно куриные?
Такие исследования подробныеее.
отвалите от яиц!
Нужно есть яйца потому что нельзя - вся суть сказанного
дада, кушайте побольше сладкого, а яйца уберите с холодильника, и аминь, диабед вас оставит
Жарю сразу 5 яиц. Диабета нет. Диабет вызывают некоторые лекарства от давления.
дюфастон понижает сахар, а перестаешь его пить сахар подскакивает выше нормы
Ни хрена не поняла - то на 25 процентов, то в полтора раза...а меня во 2 классе учили сравнивать только на одинаковых основаниях.
опять ждать 20 лет на дополнительные исследования..
Виновата наследственность. Остальное чепуха, которой мозги компостируют
Скорее добавки в комбикорма, которые повышают яйценоскость, антибиотики от болезней кур ...