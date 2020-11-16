Ученые выявили продукт, который в полтора раза повышает риск диабета

Совместное исследование ученых Австралии, Китая и Катара выявило взаимосвязь между употреблением в пищу куриных яиц и развитием сахарного диабета, сообщает РИА Новости.

К такому выводу они пришли, проанализировав данные о диете 8545 человек, которые были собраны с 1991 по 2009 год.

Оказалось, что люди, которые в среднем употребляли больше половины яйца в день, болели диабетом второго типа на 25% чаще.

Те же, в чьем рационе было не меньше одного яйца в день, страдали от этого заболевания в полтора раза чаще.

В связи с этим исследователи заявили, что риск заболеть диабетом при прочих равных условиях увеличивается пропорционально росту числа яиц в рационе. Они уточнили, что вопрос требует дополнительного изучения.